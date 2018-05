Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Io ne sto completamente fuori: mi sto godendo il momento più bello della vita, non voglio farmi rovinare dal passato”. Sta fuori dalle polemiche, che non ha conquistato il posto di “” nonostante in molti la dessero come favorita.“Non sono delusa perché sono partita senza aspettarmi nulla – ha spiegato a “Vanity Fair” - Molti si aspettavano che salissi in classifica ma sono comunque soddisfatta di come sia andato tutto. In più ha vinto Cesare che io “amo” alla follia”. Questo per lei è un nuovo punto di partenza: “Perché è l’inizio della mia seconda vita. A tutti piacerebbe avere una seconda possibilità, nascere una seconda volta per vivere e fare le cose diversamente. Io incredibilmente sto avendo questa opportunità, e me la voglio godere. Con un’altra consapevolezza”.I progetti per il futuro ci sono (“Sicuramente riprenderò a cantare. Non sono riuscita a fare molto quest’anno, ma voglio andare avanti in questo senso. Senza abbandonare il mio impegno nel sociale: continuerò a fare tantissimi incontri e conferenze contro la violenza sulle donne. Portando la mia testimonianza in mezzo alla gente”), anche se non sa se rimarrà in tv: “Ci sono delle cose ma non so di preciso di che cosa si tratti. Negli ultimi mesi ho vissuto in una bolla magica e il mio manager non mi ha comunicato nulla per lasciarmi concentrare. Nei prossimi giorni cominceremo a parlarne, valutando le proposte che arrivano di volta in volta e vedendo se c’è qualcosa che vale la pena fare. La mia priorità, però, resta il sociale, la tv sarà sempre e comunque un contorno”.