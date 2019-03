"Ballando con le stelle" torna su Rai1, ecco tutto il cast in anteprima

Ultimo aggiornamento: 17:53

Sabato 30 marzo tutti sintonizzati su. Torna il dance show più atteso e seguito dal pubblico televisivo italiano: “”. Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star internazionali della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia. La seduzione della danza e un programma sempre al passo con i gusti del pubblico, questo il segreto del successo di “Ballando con le stelle”, il fortunato talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.Dal 2005, anno della sua prima edizione, Ballando con le stelle è stata la prima trasmissione interamente dedicata alla danza sportiva, catalizzando da subito l'attenzione del pubblico. Fiore all'occhiello di Rai Uno, dopo tredici anni il programma ha mantenuto vive le emozioni dei telespettatori. La trasmissione, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione ancora una volta porta in pista un cast di altissimo livello, composto da personaggi noti al grande pubblico e come non mai provenienti dagli ambiti più differenti. Quest’anno a Ballare con le stelle ci sarà’ una grande sorpresa che stupirà tutti: Suor Cristina, amatissima vincitrice di The Voice italy. Arrivano dal Cinema e dalla Tv: la classe di Milena Vukotic, la bellezza travolgente di Manuela Arcuri, l’intensità e la bravura di Enrico Lo Verso ed Ettore Bassi, la simpatia contagiosa di Angelo Russo il mitico “Catarella” di Montalbano. Farà il suo ingresso sulla pista da ballo più famosa d’Italia, anche l’agguerrita ex Ministro Nunzia De Girolamo. Dal mondo dell’informazione arriva la giornalista e conduttrice televisiva, Marzia Roncacci. Tra le presenze più attese, quella di Antonio Razzi, l’ex politico che da emigrante ha realizzato il sogno di entrare in uno dei Palazzi più prestigiosi del Paese. Lo sport quest’anno porta in pista l’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, oggi musicista di talento. Dalla moda e non solo arriva Lasse Lokken Matberg, l’Ufficiale della Marina Reale Norvegese e modello noto sul web come il “vichingo”. Sempre dalla moda arrivano i gemelli portoghesi Kevin e Jonathan Sampaio. Il web regala al pubblico di Rai1 il concorrente più giovane di questa edizione, lo youtuber Marco Leonardi. Vere star pronte a mettersi alla prova con passione e determinazione, per confermare il loro ruolo di numeri uno anche in una disciplina per loro inusuale come il ballo.Gli aspiranti ballerini, protagonisti del sabato sera di Rai1 saranno affidati ai maestri del programma, che insegneranno loro la classe e lo stile necessari per muoversi con eleganza sul palcoscenico, sono volti noti al grande pubblico che da anni li segue con affetto: Samanta Togni, Raimondo Todaro, Samuel Peron, Simone Di Pasquale, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Sara Di Vaira, Ornella Boccafoschi, Lucrezia Lando e Luca Favilla. Ma quest’anno anche tra i maestri ci sono delle novità, tre nuove maestre che impareremo a conoscere nel corso del programma: Mia Gabusi, Giulia Antonelli e Jessica De Bona.Molte le prove che dovranno affrontare i protagonisti di questa edizione misurandosi ogni settimana con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima valutazione della Giuria di esperti più famosa del piccolo schermo, capitanata dall’indomita Carolyn Smith e composta dallo stilista Guillermo Mariotto, dal conduttore radiofonico e personaggio televisivo Fabio Canino, dal giornalista Ivan Zazzaroni e dalla scrittrice e influencer Selvaggia Lucarelli. L’ultima parola, comunque, spetterà come sempre al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati; tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: www.ballandoconlestelle.rai.it).Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo inconfondibile della Big Band guidata dall’energia contagiosa di Paolo Belli, che come sempre faranno la colonna sonora per l’intera serata. Un altro momento, tra i più attesi dal pubblico, è quello riservato al “Ballerino per una notte” spazio che ha per protagonista un ospite molto famoso che, in compagnia di un maestro di ballo si cimenterà nelle vesti di apprendista ballerino.Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, ricordiamo che e’ attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.“Ballando con le Stelle”, adattamento del format BBC “Strictly Come Dancing”, è una produzione di Raiuno in collaborazione con la Ballandi Multimedia. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Nicoletta Berardi, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.