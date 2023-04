Ballando con le Stelle, Milly Carlucci pensa al cast: ecco i nomi per la prossima edizione

di Redazione Web

Ballando con le Stelle sta già scaldando i motori per la prossima stagione. La conduttrice Milly Carlucci, che non sta avendo il successo sperato con il programma Il Cantante Mascherato, starebbe già pendando al cast per l'edizione 2023 del programma di Rai1.

I primi nomi

Nelle settimane Novella 2000 ha anticipato il primo nome di uno dei possibili concorrenti, ovvero quello di Antonio Caprarica, a cui mancherebbe solo la firma del contratto. Ora spunta però un altro nome, voluto e scelto da Milly in persona, quello di Francesca Barra. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Oggi che parla della giornalista come concorrente ormai certa, visto che avrebbe accettato volentieri la proposta della Carlucci.

La carriera

Francesca Barra, sposata con l’attore Claudio Santamaria da cui ha avuro una bambina, ha già aprtecipato a diversi programmi televisivi nel corso della sua carriera. Tra questi, per esempio, possiamo citare il suo ruolo da invitata a Matrix o a Cristina Parodi Live. Si ricorda anche la sua co-conduzione in varie edizioni del Concerto del Primo Maggio e la partecipazione insieme al marito a Celebrity Hunted.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 14:03

