Ballando con le Stelle anticipazioni: Milly Carlucci ballerina per una notte insieme a Samuel Peron

La serata di sabato 17 ottobre, alle 20.35 su Rai1, si aprirà con l’attesissimo spareggio fra le coppie Antonio Catalani - Tove Villfor e Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira.

La gara è ormai giunta a metà percorso e i colpi di scena sembrano non finire mai. Infatti le votazioni per lo spareggio ripartiranno da zero, visto che la produzione ha deciso di invalidare le precedenti avendo riscontrato evidenti anomalie. Il dance show di Rai1, di settimana in settimana, svela punti di forza e fragilità delle coppie in gara e ancora una volta conquista l’affetto del pubblico, che lo segue numerosissimo.

Ma la regina del sabato sera e padrona di casa di Ballando con le stelle ha in serbo un asso nella manica: sarà lei la protagonista assoluta dello spazio riservato al “Ballerino per una notte”. Conduttrice, direttrice artistica e ideatrice di successi straordinari, Milly Carlucci non smette mai di mettersi in gioco. Questa volta affronta la pista di Ballando con le stelle anche in veste di ballerina, al suo fianco un maestro storico del programma, Samuel Peron, che a causa del Covid non ha potuto prendere parte, come previsto, a questa edizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 14:44

