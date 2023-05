Ballando con le Stelle, quando inizierà? Spunta la data (forse) ufficiale. E sul cast è ancora mistero

di Redazione Web

Inizia il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci starebbe già pensando al cast per l'edizione 2023 del programma di Rai1. Ma la curiosità dei telespettatori è tutta concentrata sul cast: chi saranno i famosi che si metteranno in gioco e da quali ballerini professionisti saranno affiancati? Procediamo con ordine.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci pensa al cast: ecco i nomi per la prossima edizione

Ballando con le Stelle: ecco quando inizia

La nuova edizione di Ballando con le Stelle inizierà il 21 ottobre e proseguirà fino a dicembre, a ridosso delle vacanze natalizie. Nei sabati precedenti la partita Italia-Malta e 3 nuove puntate di Arena Suzuki - Dai '60 ai 2000' con Amedeus.

La giuria

Secondo quanto ha riportato qualche giorno fa Dagospia, potrebbe esserci una conferma in blocco. Nella prossima edizione si ritroveranno infatti Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Una scelta che non è detto sia poi confermata dalla Lucarelli che si è sempre riservata la possibilità di non proseguire la sua esperienza a Ballando, viste le difficoltà avute lo scorso anno. Staremo a vedere.

