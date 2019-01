Ballando con le stelle 2019, slitta l'inizio. Milly Carlucci teme la concorrenza della De Filippi?

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era previsto inizialmente chepartisse il 9 marzo come anticipato da TvBlog, tuttavia secondo quanto riporta Dagospia, pare che Milly Carlucci abbia chiesto all’azienda un rinvio di un paio di settimane.Giunge in nostro soccorso un piccolo grande spoiler targato Raimondo Todaro: lo storico ballerino del dancing show di Rai 1, infatti, avrebbe svelato in una IG Story la data di partenza. Pare che Ballando con le Stelle 2019 inizierà il 16 marzo, dunque con una sola settimana di ritardo rispetto alle due che Milly Carlucci avrebbe chiesto. Lo spauracchio Maria De Filippi continua ad essere presente anche se, come ha sottolineato Dago, Amici fa meno paura di C’è posta per te che da anni risulta inarrivabile negli ascolti.Foto@GettyImages/Kikapress