Dopo l'eliminazione a Ballando con le Stelle, Marta Flavi si è sfogata con Milly Carlucci attaccando Guillermo Mariotto «Secondo me è un cafone». Parole che verranno sicuramente commentate anche durante la puntata di sabato 22 ottobre, visto che la Flavi potrebbe essere ripescata. Ballerini per una notte Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Ballando con le stelle: la furia di Marta Flavi. Simona Izzo e Ricky Tognazzi ballerini per una notte

Ballerini per una notte

Simona Izzo e Ricky Tognazzi saranno “ballerini per una notte” nel nuovo appuntamento con Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico sabato 22 ottobre alle 20.35 su Rai 1. Dovranno imparare in breve tempo una coreografia realizzata ad hoc per l’occasione, affrontando così la giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La giuria dovrà valutare, inoltre, i progressi sulla pista da ballo dei Vip in gara.

Le coppie ancora in gara

Queste le coppie che si esibiranno: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Gabriel Garko conquista pubblico e giudici di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Raiuno giunto alla 17esima edizione: l’attore si conferma favorito per la vittoria finale, a 1,95 su Stanleybet.it, tallonato da Ema Stockholma che, puntata dopo puntata, scala la lavagna e passa da 3,75 a 2,35.

Marta Flavi furiosa con Mariotto

La coppia composta da Marta Flavi – Simone Arena è stata eliminata nella scorsa puntata, ma avrà la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. La loro eliminazione ha destato non poche polemiche. La Flavi non ha accettato lo "0" che Guillermo Mariotto ha dato alla sua esibizione trovandola una mancanza di rispetto.

«Io credo che lui lo faccia per avere un’attenzione da parte dei media, delle telecamere. Lo trovo scorretto, brutto, posso dire? Cafone. Ecco, lo trovo cafone. Trovo che Guillermo Mariotto sia un cafone e mi meraviglio che faccia moda perché la moda è eleganza. E poi ho un’altra teoria, io credo che lui ami essere insultato, perché a chi lo insulta prima dà zero e poi dieci. C’è questa strana cosa che io non riesco a capire. Se mi insultano non li sopporto e invece lui li ama e su questo non posso fare niente. Più che dispiaciuta - ha confessato la Flavi a Milly Carlucci - sono arrabbiata, perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto, che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. Questo fa a cazzotti col fatto di fare il giudice dal mio punto di vista».

.@FlaviMarta si confida con @milly_carlucci dopo l’eliminazione e non risparmia le critiche a uno dei giudici!

Ascoltate il video👇#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/y4L2teFf4B — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 18, 2022

