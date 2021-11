Ballando con le stelle, paura per Andrea Iannone: è in infermeria. Milly Carlucci preoccupata. Poi il sospiro di sollievo: «Sta meglio». Lui rilancia: «Proverò a ballare»

Paura per Andrea Iannone durante la puntata di oggi di Ballando con le Stelle. Dopo le prime esibizioni dei protagonisti del talent di Rai1, la conduttrice Milly Carlucci ha stoppato il gioco per comunicare che il pilota di MotoGp non stava bene e che era in infermeria. Poi, dopo qualche minuto è arrivato l'aggiornamento di Paolo Belli che ha fatto fare un sospiro di sollievo a tutti: "Andrea sta meglio, se continua così potrebbe addirittura scendere in pista».

Le telecamere di Ballando hanno ripreso la porta chiusa. Soltanto dopo pochi minuti, Paolo Belli è entrato nella stanza e sul lettino, disteso con le mani al capo, c'era Andrea Iannone.

«Non sta bene, si è un po' agitato. La sua volontà è quella di ballare. Ma se dovesse continuare ad essere agitato potrebbe essere portato in ospedale. Dobbiamo aspettare» comunica Paolo Belli dopo aver parlato in disparte col medico. Da quanto viene riferito dagli altri protagonisti del talent Andrea Iannone pare non stesse molto bene già al momento dell'arrivo in teatro.

Poi è la volta di Adrea Iannone, che - anche per tranquillizzare tutti - prende la parola dall'infermeria. Spiega il pilota che a causa dei dolori alla spalla è stato costretto a prendere molti antidolorifici, cosa che potrebbe aver determinato i problemi gastrointestinali di questa sera. «Sto bene, ma non benissimo. Comunque proverò a scendere in pista anche stasera».

Secondo quanto trapela, comunque, Iannone avrebbe avuto dei problemi con lo stomaco, che lo avrebbero portato a vomitare più di una volta. Forse proprio a causa della sua emotività. Problemi che sembrano in via di risoluzione.

Intanto lo show procede.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 22:33

