Ballando, Anastasia difende Lorenzo Biagiarelli: «Forse solo io l'ho capito...». Poi conquistano la giuria

A Ballando con le Stelle è il momento di tornare in pista dopo le polemiche della settimana scorsa. Lorenzo Biagiarelli è stato al centro delle polemiche, nello studio come sui social, dopo lo sfogo che non è piaciuto a nessuno. A difenderlo, a sorpresa, è la sua maestra e compagna di ballo, Anastasia Kuzmina, che per tanti telespettatori sarebbe stata vittima delle esternazioni dello chef.

Ballando, Carolyn Smith sbotta con Lorenzo Biagiarelli: «Avete rotto, non mi frega di chi è la tua fidanzata»

Ballando, lo sfogo di Lorenzo

Si è tornato a parlare di quanto accaduto la settimana scorsa. «Io voglio essere giudicato per il ballo, e chiedo di essere giudicato come me stesso. Sono stanco di essere considerato sempre il fidanzato di Selvaggia Lucarelli o il ballerino di Anastasia Kuzmina», si era sfogato Lorenzo Biagiarelli. Che sui social si era ritrovato sommerso dalle critiche, anche sui propri profili personali. Il pubblico, in particolare, aveva considerato il suo comportamento ingiusto nei confronti di Anastasia: «La sua freddezza è riuscita a togliere il sorriso persino a lei». E in studio, la settimana scorsa, gran parte della giuria aveva rimproverato Lorenzo per quell'uscita evitabile.

Ballando, Anastasia difende Lorenzo

A sorpresa, però, la maestra Anastasia Kuzmina difende Lorenzo Biagiarelli. Nel bel mezzo delle polemiche, è arrivata una presa di posizione della ballerina: «A giudicare dalle reazioni, credo di essere io l'unica ad aver capito il perché di quello sfogo. In fondo, è comprensibile». E lo chef, compagno della giurata Selvaggia Lucarelli, ha poi aggiunto: «Io sono abituato a dire quello che penso, sono fatto così».

Ballando, Anastasia e Lorenzo conquistano la giuria

Finora, tra balli poco convincenti e tante polemiche, Lorenzo Biagiarelli non era riuscito a conquistare l'intera giuria di Ballando. Questa sera, invece, insieme ad Anastasia Kuzmina si è esibito in un jive sulla musica di Chimica, il brano di Ditonellapiaga e Donatella Rettore che spopolò lo scorso anno a Sanremo. Una performance decisamente convincente, apprezzata da tutta la giuria, che è valsa alla coppia la bellezza di 39 punti. «Con questo hai cancellato il 50% delle cose negative di ciò che hai fatto e detto la scorsa settimana», il commento di Ivan Zazzaroni, mentre Fabio Canino e Carolyn Smith hanno sottolineato l'accuratezza dei passi e del ritmo nel ballo.

