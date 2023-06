Ballando con le Stelle, morta la mamma di Alessandra Tripoli. Il post straziante: «Pensavo avremmo avuto più tempo»

di Redazione Web

È morta la mamma di Alessandra Tripoli. La ballerina professionista di Ballando con le stelle, che ha affiancato Enrico Montesano nell'ultima edizione, nelle ultime ore ha condiviso il suo dolore con i follower di Instagram.

«Pensavo l'avresti vinta, pensavo avremmo avuto più tempo» scrive Alessandra travolta dal dolore per la perdita della mamma, morta dopo aver combattuto una lunga battaglia. Inoltre, la ballerina mostra una foto della madre sorridente, mentre stringe tra le braccia il nipotino Liam, nato dalla relazione tra la ballerina e Luca Urso.

Il post straziante

«Voglio ricordarti così. Sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare». Con queste parole Alessandra Tripoli ha iniziato il lungo messaggio dedicato alla madre, morta dopo la lotta contro un brutto male del quale però non si conoscono i dettagli.

«Vorrei averti chiesto come fare senza di te, pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all'ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo.

E ancora: «In quest'ultimo anno ci siamo dette tante cose e ti voglio bene così tante volte da non riuscire a contarle. Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua nonnina Inta ogni giorno della mia vita. Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più! Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia. Eri una campionessa nel prenderti cura degli altri e con te accanto tutto mi sembrava possibile perché non conoscevi la paura. Sono orgogliosa di essere tua figlia. Ti amo più della mia vita come ci scrivevamo nei messaggi. Adesso tutto mi terrorizza mamma. Aiutami tu a vivere senza di te».

