Arisa e Vito Coppola, parla l'ex della cantante: «Le storie d'amore aiutano»

Tra Arisa e Vito Coppola sembra essere nato un rapporto molto speciale nel corso dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. Se i due però hanno deciso di non dare un'etichetta al loro rapporto e di viverlo per quello che è, dall'ex della cantante arrivano dei commenti che hanno fatto pensare a una frecciatina.

I due non si sono lasciati in modo idilliaco e quando gli è stato chiesto cosa pensasse della vittoria di Arisa, al settimanale Oggi, Andrea di Carlo ha detto: «È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli». A domanda diretta su lei e Vito Coppola, Andrea Di Carlo ha aggiunto: «Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 20:23

