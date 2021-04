Tommaso Stanzani dopo Amici lancia una frecciatina ai giudici che si complimentano con lui: «Sì, ma mi avete buttato fuori»

Tommaso Stanzani ospite a Verissimo lancia una frecciatina ai tre giudici. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Savoia intervistati da Silvia Toffanin lo hanno descritto come un ragazzo d'oro e molto capace, così la conduttrice afferma: «Hai visto sono buoni», ma Tommaso replica: «Si, si così buoni che mi hanno buttato fuori».

Leggi anche > Amici 20, diretta quarta puntata: un ballottaggio inatteso. Pio e Amedeo non ci saranno, ecco perchè

Il ballerino ricorda la sua recente esperienza ad Amici. Silvia mostra la sua eliminazione e le parole di incoraggiamento di Maria De Filippi che gli ricordano che è veramente giovane e che farà strada. Tommaso spiega che ora per lui inizia un nuova fase per continuare la sua carriera professionale. Ammette che la mamma e il papà ora vedono la sua passione per la danza come un lavoro: «Non ho fatto in tempo a tornare che mia mamma già ha detto 'bene allora ora continuiamo a studiare', sono felice».

Tommaso racconta i suoi esordi nel mondo del pattinaggio che ha iniziato da piccolissimo, essendo figlio di una pattinatrice professionista: «Ho capito che non avevo futuro nel pattinaggio quando tutti i sacrifici che facevo per questa disciplina hanno iniziato a pesarmi, cosa che non è mai successa con la danza». Nel rapporto con la Celentano spiega di aver avuto con lei un bel rapporto, anche se hanno avuto degli screzi: «Le nostre sono state liti però caratteriali, sui punti di vista, perché per quanto riguarda la danza io mi sono sempre fidato ciecamente, ero nelle sue mani».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA