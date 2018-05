Thomas e il nuovo album "18 Edition": «Grazie ad Amici ma adesso voglio maturare»

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Appena 18 anni e un album che sta scalando le classifiche. Thomas (foto), finalista ad Amici 2017, gira l'Italia, per suonare live negli instore. A Roma, la Discoteca laziale è assediata da ragazzine urlanti, con mamme al seguito. E qualche papà. Il potere dei talent tv. Con il nuovo album, Thomas 18 Edition, festeggia la maggiore età, con 5 inediti. «Il 13 aprile, giorno del compleanno, ero alla Warner ed è arrivata una sorpresa, Non te ne vai mai, che è diventato il singolo».«Una bella palestra dal punto di vista artistico e caratteriale. I talent sono un'opportunità per i giovani, ti danno la possibilità di arrivare ad un pubblico vasto».«Cerco di non farmi esaltare dal successo, studio molto tutte le fasi di un disco. Bisogna crederci tanto, lavorare sodo e avere tanto spirito critico. Io sono un pignolino verso me stesso, ma la famiglia è essenziale».«Tanti da ognuno di loro. Mi sono messo in gioco il più possibile, sperimentato vari stili e scoperto qualità di cui non ero consapevole».«Sono affezionato ai Pooh. Mi piacciono Giorgia, Tiziano Ferro, Mengoni, li stimo molto e m'ispiro alla loro musica».«Mi piace dedicarmi al pubblico, c'è un bellissimo legame e se mi chiedono una foto significa che sono felici di vedermi».«Spero di esplodere nel ballo e nel canto, perché nei live ho sempre voluto esibirmi fisicamente e vocalmente. E poi vorrei spaziare negli stili, proponendo sempre della musica coerente».