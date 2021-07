Sangiovanni parla di Giulia Stabile dopo Amici 20: «Piccola anima che voglio crescere...»

Sangiovanni, rivelazione di Amici 20, torna a parlare di Giulia Stabile ribadendo la natura del loro rapporto. Nella video-intervista per Le Parole Chiave su Radio Deejay spiega anche l'origine del suo nome d'arte. Quest'anno la vita del cantante 18enne è cambiata e i singoli come Malibù hanno avuto un incredibile successo. Intanto, la storia d'amore con la ballerina procede a gonfie vele e fa sognare i fan.

Sangiovanni e Giulia Stabile dopo Amici 20

«Giulia è la mia fidanzata, una piccola anima fragile che voglio custodire e crescere», sono le parole che il vicentino riserva alla ragazza, mentre per quanto riguarda i prossimi progetti professionali spiega: “Il video di Malibù è cotto. È in forno. Metto i condimenti e tra un po’ arriva. Non l’ho fatto a Malibu perchè non ho avuto tempo di andare, però l’idea mi era passata per la testa. Invece l’ho fatto in quel di Milano».

Sangiovanni dopo Amici 20

Sul nome spiega a Wad che quello vero è Giovanni Pietro Damian. «Io ho sempre voluto essere solo “Giovanni”, ancora oggi sono solo Giovanni, tanto che il mio nome d’arte all’inizio non doveva essere un nome d’arte. Volevo mettere il mio nome, che è Giovanni, perché tra il personaggio e la persona non c’è nessuna differenza. Certo, la mia vita è diversa, ma io sono sempre la stessa persona con gli stessi ideali, anche prima di essere quello che sono oggi».

