Samuele Barbetta dopo l'eliminazione da "Amici 20": «Sbagliato dopo aver fatto cose belle»

Amici, Samuele Barbetta: "Sbagliato dopo aver fatto cose belle"

Samuele Barbetta dopo “Amici 20” è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e ha parlato della sua grande passione: “Ho iniziato a ballare a 12 anni – ha raccontato - stavo facendo calcio e mollato tutto per la danza. Sognavo di entrare ad Amici da 5 anni, avevo già fatto 4 provini. E' stato un bene entrare quest'anno perchè se fosse successo prima non sarei stato pronto, rischiavo di passare inosservato”

Nell'ultima settimana ha avuto momenti difficili: “Ho sbagliato dopo aver fatto cose molto belle, mi da modo di capire cosa devo sistemare, dove stare più tranquillo. Prima di uscire sono andato in crisi perché non avevo più idee, non riuscivo a creare e non avevo stimoli. I tempi televisivi sono stretti e non ce l'ho fatta. Mi mancava la mia fidanzata, stiamo insieme da due anni, è la prima persona che ho visto dopo l'eliminazione e mi sta aspettando a casa. E' stato uno dei motivi per cui ho avuto energia ma appunto nell'ultima settimana abbiamo avuto un piccolo litigio, ha salvato la situazione Veronica Peparini”

