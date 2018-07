Wind Summer Festival, gli ospiti della terza puntata​

“Io giudice di The Voice o X Factor? Non ho ancora approcciato per bene la televisione, cantare non è il mio talento. Forse ad Amici sarei più credibile, ha diversi elementi oltre il canto.”si candida ufficialmente per la prossima edizione diIn un'intervista rilasciat a Tv Sorrisi e Canzoni il cantate, in questi giorni Impegnato nella promozione del singolo "Faccio quello che voglio", ha parlato anche della sua rottura con Fedez: “A volte le amicizie inciampano. A noi è successo perché abbiamo in mente idee differenti. Le mie velleità sono del tutto diverse dalle sue. Gli sarò per sempre grato per la spinta datami e spero un giorno le cose possano risanarsi”.