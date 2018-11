Paolo Ciavarro: "Con "Amici" la mia rivincita dopo gli errori del passato"

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’occasione di riscatto può arrivare quando meno te lo aspetti. E io lo so bene: perché pure io, dopo aver fatto tanti sbagli, ora sono finalmente riuscito a trovare la mia strada”. A parlare, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, che ora conduce il daily di “” assieme a Lorella boccia e Marcello sacchetta e per il terzo anno consecutivo viene confermato a Forum. Ora Paolo è felice ma prima del suo esordio in tv, ha detto addio al suo grande sogno, diventare un giocatore professionista di pallone.Tra lui e il suo sogno una crisi: “Sono entrato in crisi - ha fatto sapere a “DiPiù” – Quando mi sono davvero reso conto di quanti sacrifici e rinunce fossero necessari per diventare un atleta professionista ho capito di non essere pronto. Ho avuto paura, E ho mollato tutto a un passo dal mio obbiettivo. (…) ho buttato via una straordinaria possibilità. Ma avevo sedici anni, ero giovane un po’ immaturo”.Poi di butta a capofitto nello studi e ottiene una laurea in economia e commercio, per poi trovare lavoro a Londra: “Non ero felice. Quando la sera tornavo a casa, sentivo che mi mancava qualcosa. E così ho molato tutto e sono tornato in Italia (…) Io dentro di me mi sentivo deluso confuso, deluso da me stesso, mi sentivo smarrito. Ed è proprio in quel momento così duro che mi è arrivata la svolta per il provino di Forum”.