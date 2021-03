Amici. Lorella Cuccarini, il gesto inaspettato contro Alessandra Celentano: «Mi prendo la responsabilità di quello che faccio»

di E.C.

Amici 20 . Lorella Cuccarini, il gesto inaspettato contro Alessandra Celentano: «Mi prendo la responsabilità di quello che faccio». Stasera, in onda su Canale 5, la prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi. A poche ore dalla messa in onda, la tensione è alle stelle.

Alessandra Celentano (insegnante di Serena) lancia un guanto di sfida alla ballerina Rosa (nella squadra di Lorella Cuccarini). Si tratta di una variazione si classico sulle note del can can. Lorella Cuccarini, però, non accetta il guanto di sfida e nel pomeridiano - in onda oggi, sabato 20 marzo - spiega tutto a Rosa: «Mi prendo la responsabilità di quello che faccio. Non accettiamo la sfida, non ti metto quella variazione neanche in prova. Hai appena recuperato il ginocchio ed è pericoloso. Poi, è una sfida iniqua. Non è un can can, che sapresti fare benissimo. È una variazione di classico».

E conclude: «Non restituisco il guanto di sfida per proteggerti, ma perché è iniqua. Mi prendo la responsabilità della scelta. Deciderà la giuria chi ha ragione». Immediati i commenti su Twitter: «La sfida sarebbe equa se avessero lo stesso talento». E ancora: «Serena ha difeso Rosa con la Celentano, è davvero dolce». Stasera la puntata, staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 16:42

