Michele Merlo, il papà choc: «Io e mia moglie non abbiamo più motivo per vivere»

A quasi un mese dalla morte del cantante Michele Merlo, dai genitori arrivano parole terribili. Papà Domenico e mamma Katia, intervistati dal settimanale Dipiù, hanno parlato della perdita del figlio, stroncato da un’emorragia cerebrale dovuto ad una leucemia fulminante. E le parole del padre sono forti: «Era il nostro unico figlio, per me e mia moglie non c’è più motivo per vivere», ha detto.

Il papà del giovane artista ha parlato della gratitudine di Michele per Maria De Filippi e l’affetto per la sua coach ad Amici, Emma Marrone: «Lei era come una sorella. C’è stata una visita privata, alla camera ardente lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose». Ma nella vita del giovane non c’era stata solo la soddisfazione ad Amici, ma anche le delusioni: «Aveva sofferto per i no a X Factor e alle selezioni di Sanremo - ha aggiunto Domenico Merlo - Questi no gli avevano portato crisi di ansia e attacchi di panico. Lui però non ha mai mollato, andava avanti per la sua strada e inseguiva i suoi sogni».

