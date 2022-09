Michele Esposito: «Sarò il nuovo ballerino professionista di Amici, ma ho altri piani in futuro...»

di Angela Casano

Michele Esposito, da allievo a professionista. Il ballerino è stato ospite della nuova puntata di “Dimmi di te”, il format condotto da Lorella Cuccarini sulla piattaforma YouTube. Nel corso della chiaccherata ha raccontato della sua avventura ad Amici, il programma condotto da Maria De FIlippi, e ha svelato una novità che già da tempo i fan sospettavano: Michele Esposito entrerà a far parte del corpo di ballo come ballerino professionista di Amici.

Nudi per la vita: nel nuovo programma di Mara Maionchi 12 vip si spogliano a fin di bene

Elodie, trasparenze sul palco dei Tim Music Awards: la fantasia zebrata conquista i fan

Alberto Matano, compleanno in diretta per i 50 anni: «Che figata diventare maggiorenni». Gli auguri dal marito Riccardo Mannino

Lavorare con Roberto Bolle

Alessandra Celentano non lo ha mai nascosto. Ha sempre considerato Michele come un vero professionista per le sue doti innate. E ci aveva visto lungo dato che il ballerino è arrivato secondo alla Finale, vincendone però il circuito danza. Classe 2000 e originario di Teverola (Caserta) è stato notato durante il programma da Roberto Bolle e ha avuto l'opportunità di ballare con il primo ballerino Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, sullo stesso palco lo scorso 5 settembre. E ha confessato: «Roberto Bolle mi ha aperto diverse porte rispetto a prima, sono stato visto per la persona che sono e mi ha dato l’opportunità di capire me stesso in modo migliore».

Nuovo professionista di Amici

Poi, ha confermato le voci che già circolavano online: «Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora. Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza».

Il rapporto con la Celentano

Poi, durante la chiaccherata con la Cuccarini, Michele ha speso due parole nei confronti della Celentano, sua insegnate nella scuola, che l'ha sostenuto sin dal primo momento: «Alessandra Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo stare attento a come li lavoro, anche l’espressività della faccia. Prima facevo le coreografie senza le emozioni».

Il ballerino ha concluso l'intervista rivelando come ha speso i soldi del premio ottenuto dalla vittoria: «Metà del premio di Amici l’ho data ai miei genitori, la mia professione è costosa e li volevo ricambiare dei sacrifici che hanno fatto. L’altra metà la terrò da parte per futuri piani».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA