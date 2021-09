Martina Miliddi di Amici 20 in ospedale: «Non mangiavo, né bevevo»

Paura per l'ex ballerina di Amici 20 Martina Miliddi. La giovane sarda ha raccontato ai fan di essere dovuta correre in ospedale per un problema di salute nei giorni scorsi. La danzatrice è diventata popolare per la partecipazione all'ultima edizione del talent di Maria De Filippi ed è finita al centro del gossip per il triangolo con Aka7even e Raffaele Renda.

Martina Miliddi in ospedale

Martina ha raccontato ai followers cosa le è accaduto e la paura provata: «Scusate dell’assenza. Sto leggermente meglio. Mi sono fatta controllare e ora abbiamo trovato la cura giusta. Va molto meglio. Nulla di preoccupante, abbiamo fatto dei controlli perché sono stata male. Ho avuto una piccola caduta oggi e sono andata al pronto soccorso per fare degli accertamenti per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo».

«Mi hanno aggiunto cortisone e antibiotico perché ho avuto una forte infiammazione alla gola. Ora cerchiamo di capire se con questa cura riusciamo a sgonfiare tutto», ha spiegato. Poi a distanza di ore ha aggiunto rassicurando i fan: «Sto molto meglio, il cortisone fa miracoli».

