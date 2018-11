Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella puntata delandata in onda questo pomeriggio,è tornata a parlare dello "scandalo di" che ha travolto la trasmissione. Durante la puntata siacheo espresso dubbi sulla sincerità della nuova coppia formata daLa De Filippi, interpellata ha ammesso:«Io ormai non metto più nessuna mano sul fuoco su chi è seduto lì». Dopo quello che è accaduto con Sara, ha deciso di non fidarsi più del suo istinto rivelando come ha reagito quando ha saputo tutta la verita...«Io ormai non metto più nessuna mano sul fuoco su chi è seduto lì - ha detto in trasmissione la De Filippi- Io l’anno scorso l’avrei messa. Non mi fido più delle mie sensazioni. Quando mi hanno detto cosa era successo, me l’hanno detto al telefono, io ho detto “non ci credo”. Mi hanno girato i messaggi che c’erano tra lei e il suo fidanzato, se non l’avessi sentito con le mie orecchie, non c’avrei creduto. Prima io c’avrei messo dieci dita su di lei, quindi non posso più esprimermi. Io mi ero fidata di un’impressione e di una conoscenza superficiale, perché tolta la trasmissione non avevo con lei un rapporto diretto. Detto questo, io ci credevo. Io ho detto ‘non ci credo’ così mi hanno detto ‘ti giro i messaggi’. A quel punto ho capito».​Ricordiamo che Sara, durante la sua esperienza sul trono, parallelalmente proseguiva la sua storia con l’ex Nicola Panico, lasciato durante l'edizione di Temptation Island. Dopo le foto chea settembre, in cui Sara era con il calciatore, Nicola Panico decise di uscire allo scoperto rivelando la "truffa" ai danni della trasmissione architettata dalla Affi Fella.