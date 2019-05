Maria De Filippi, ospitata a Domenica In bloccata dalla Rai: «Sono perplessa. In tv no ai paletti»

Amici 18 ha decretato il suo vincitore, Alberto Urso. Al termine dell'edizione del 2019, Domenica In bloccata da Viale Mazzini nonostante l'invito arrivato durante una puntata di Amici dalla stessa padrona di casa del pomeriggio di Rai1 Mara Venier (e dopo lo scambio di ospitate tra Rai3 e Canale 5 con Raffaella Carrà, «tanto di cappello alla sua serietà e alla sua professionalità, ha insegnato anche a me»).



«Sono rimasta perplessa - ha detto Maria De Filippi - quando la Rai ha preso posizione sulla mia presenza a Domenica In, dopo l'invito di Mara Venier. È strano vedere paletti in tv, non dovrebbero essercene». ha decretato il suo. Al termine dell'edizione del 2019, Maria De Filippi ha parlato della mancata partecipazione abloccata da Viale Mazzini nonostante l'invito arrivato durante una puntata di Amici dalla stessa padrona di casa del pomeriggio di Rai1(e dopo lo scambio di ospitate tra Rai3 e Canale 5 con Raffaella Carrà, «tanto di cappello alla sua serietà e alla sua professionalità, ha insegnato anche a me»).«Sono rimasta perplessa - ha detto- quando la Rai ha preso posizione sulla mia presenza a Domenica In, dopo l'invito di Mara Venier. È strano vedere paletti in tv, non dovrebbero essercene».

«Mi dispiace solo per il fatto che era stato annunciato in onda - spiega la regina del piccolo schermo -. Ma da lì è nata l'idea di invitare per la finale Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Ilary Blasi: anche in Mediaset ci sono conduttrici più che valide. E allora perché non invitarle tutte? Bisogna iniziare a fare più gioco di squadra». Sull'edizione appena conclusa di Amici (che ieri ha registrato 4 milioni 804 mila spettatori con il 27% di share) si dice «soddisfatta». «Merito dei ragazzi che sono venuti: quando hai cantati e ballerini bravi, hai un'edizione fortunata. A differenza di altri talent, Amici si basa sui ragazzi e non sui giurati. Qui i talenti sono la forza del programma».

Domenica 26 Maggio 2019, 13:12

