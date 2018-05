Amici 17, Rudy Zerbi vuole mandare a casa una tra Emma e Carmen

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A poche ore dalla nuova puntata diè ospite nel salotto diper rispondere alle domande diAllo speciale, registrato nello studio del talent, partecipano anche i ragazzi finalisti. La conduttrice dei programmi di punta di Canale 5 annuncia le novità della fase finale del programma e parla dei suoi progetti televisivi: «Il sogno mio è avere un "Amici" italiano che si scontri con quello francese o spagnolo e fare un'edizione in cui si scontrano le varie nazioni».Sul vincitore non si sbilancia: «Quest'anno è un po' diverso dagli altri anni perché non è così facile capire chi possa essere. Io ho un mio preferito - poiché è normale che ognuno abbia i propri gusti - ma non posso farlo capire».Seguono l'intervista le esibizioni dei ragazzi ancora in gara. Sono prima i componenti della squadra blu a cantare e ballare. Tocca, infine, alla squadra bianca.