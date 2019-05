Amici 18, Maria De Filippi vince puntando sul gioco di squadra: «Merito dei ragazzi»

di Rita Vecchio

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

«Un'edizione fortunata. Merito dei ragazzi, bravi cantanti e ballerini. Sono loro la forza del programma, fatto di talenti e non di giurati». È il commento dia chiusura della 18esima edizione del talent da lei ideato e condotto. Amici ha contato per la finale di sabato 4 milioni 804 mila telespettatori, con uno share del 27% (48.24% durante la proclamazione di Alberto). Successo anche su social e web con più di 2 milioni 600 mila interazioni complessive tra Fb, Ig e Tw. Numeri che fanno dire a Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 che «Amici è un vero e proprio evento televisivo» e che laè «una fuoriclasse».«A Mediaset dobbiamo fare più gioco di squadra - dice la De Filippi tant'è che giurati ospiti di sabato erano Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker insieme a Loredana Bertè. Collaborazione che non c'è stata, fa intendere seppur con gentilezza, con la Rai. «Mi è dispiaciuto che io non sia potuta andare a Domenica In da Mara Venier come annunciato in tv. L'ho trovata una cosa strana e antipatica. L'ha fatto con la Carrà». E a chi le chiede della 19esima edizione, scherza dicendo: «I casting sono già iniziati, non si sa mai».