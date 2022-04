John Erik e Leonardo di Amici a Verissimo: «Vivevo in una famiglia perfetta, ciò che ho vissuto mi ha distrutto»

A Verissimo gli ultimi due eliminati di Amici, John Erik e Leonardo Lini. I due ballerini si esibiscono e si raccontano. Giovanissimi, ma già con un vissuto importante. Leonardo ha iniziato a gareggiare nel latino da quando era piccolo perché i genitori sono ballerini e insegnanti: «Io non volevo saperne, volevo giocare a calcio, i miei hanno insistito e mi è iniziato a piacere...» John Erik racconta, invece, la separazione dei genitori.

Il ballerino della squadra capeggiata da Veronica Peparini racconta: «La cosa che mi ha distrutto di più è che mi avevano abituato in una famiglia perfetta nascondendomi tutti i problemi e mi sono trovato da un giorno all'altro così. Non ho avuto risposte, la mancanza di comunicazione è quello che mi ha fatto più male».

«Oggi lo racconto in modo più sereno e ho un buon rapporto con loro, ma dopo il divorzio avevo perso i rapporti. Mi sentivo da tramite. Non cambierei nulla di quello che è successo, perché non sarei così. La danza era il mio rifugio. Ho iniziato per strada. Vederli contenti per il mio percorso ad Amici mi rende felice», aggiunge. Per Leonardo, invece, non è stato facile superare il problema al braccio: gli avevano detto che non poteva recuperare al 100%, ma lui ha continuato a sognare.

