Dopo il trionfo adparla sul prossimo numero in edicola di Spy, della sua esperienza aldi Canale 5. il cantante trionfatore del talent show “Amici 17”: Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, racconta le emozioni provate e i suoi progetti per il futuro.«Mentre cantavo nella finale non facevo altro che pensare a mia nonna Adriana, che non c'è più. A lei dedico la vittoria e ogni sacrificio che ho fatto per arrivare fin qui». Il 22enne, che in passato ha anche partecipato al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, racconta che cosa significa essere protagonista di un sogno: «”Amici” non è un programma qualunque, ma una scuola di vita. Mi sento rinato. E ora voglio far vedere a tutti chi sono oggi».