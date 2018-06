di Ida Di Grazia

A pochi giorni dalla sua proclamazione, Filippo Maria Fanti ovvero Irama ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram una dedica per Maria De Filippi. Il vincitore della diciassettesima edizione di Amici ha affidato ai social i suoi pensieri."Mi hai insegnato tantissimo - scrive Irama - A non aver paura di mostrare me stesso ed anzi ad esserlo sempre in ogni occasione. Una sera durante le prove ti dissi che ero già geloso al pensiero che un giorno ti saresti presa cura, inevitabilmente, nel tempo a venire, di altri ragazzi, come hai fatto con noi !! Non potrò mai smettere di ringraziarti per tutto, per aver creduto nella mia musica che è tutto ciò che ho. Grazie Maria, ti voglio bene!Filippo."Il post ha superato i 200 mila cuori.