Giulia Stabile, l'amore "per sempre" con Sangiovanni nato sotto i riflettori di Amici: «Lui è una certezza»

Giulia Stabile in copertina. La ballerina di Amici, vincitrice della 20^ edizione del talent, è stata scelta da Cosmopolitan per la copertina dell’ultimo numero. A circa un anno da quella vittoria che l'ha portata nella rosa dei ballerini professionisti alla corte di Maria De Filippi, ha rilasciato un'intervista alla rivista parlando del suo percorso e del suo amore con il cantante Sangiovanni, nato proprio sotto i riflettori della scuola di Amici. «Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre. Non è una sensazione, è qualcosa di più, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni e non immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero» ha rivelato la danzatrice.

Leggi anche > Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, crisi all'orizzonte? Le parole di una ex collega della conduttrice

I due, nonostante la giovane età, hanno trovato il modo per vivere la loro relazione lontana dal gossip e dai riflettori. A confermarlo è la stessa Giulia che ha rivelato come entrambi abbiano deciso di non darsi in pasto ai social, non ogni giorno almeno. I fan, e sono tantissimi, hanno imparato a farsi bastare quella foto o quel video ogni tanto, senza pretendere di più. Hanno imparato insomma a rispettare la scelta e la volontà di Giulia e Sangiovanni, che vogliono restare quanto più possibile fedeli alla privacy. La loro storia d'amore è nata proprio durante il talent e nell'ultima serata di Amici 20, si sono sfidati uno contro l'altro. «Le telecamere c’erano ancora, ma non pesavano più. Quasi non esistevano. Eravamo agitati sì, ma più emozionati. Preoccupati, ma più felici. Con Sangio tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro. Avevo scoperto l’amore, imparato ad apprezzarmi e a piacermi senza pensare al resto».

Giulia e il cantante di Farfalle, reduce dal Festival di Sanremo 2022 hanno progetti di vita insieme e vivono nel loro amore, proteggendolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA