Un duetto intenso e pieno di magia quello tra Gino Paoli ed Einar durante la semifinale di

Un duetto intenso e pieno di magia quello tra Gino Paoli ed Einar durante la semifinale diSulle note di "Che cosa c'è" il cantante dei blu non si è lasciato prendere dall'emozione nonostante avesse accanto un mostro sacro come Gino Paoli.Pubblico in piedi, social in delirio fino a qualdo Gino Paoli accanto alla de Filippi ha commentato così: "Sono venuto a molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà", gelo in studio. Una battuta fuori contesto e inspiegabile .