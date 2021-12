Amici, Fedez canterà “Sapore”: ma lo spoiler non era autorizzato. La reazione della Ferragni

Nuova gaffe per Fedez. Dopo lo spoiler della canzone di Sanremo 2021 e della serie The Ferragnez, attesa per il 9 dicembre, il cantante commette un altro scivolone e rivela ai suoi follower che sarà uno dei prossimi ospiti di Amici con il suo nuovo singolo Sapore.

Come sempre Fedez la prende alla lontana e per annunciare la sua partecipazione al programma fa un lungo preambolo. «Avete presente quelle situazioni in cui credete di avere avuto un'idea geniale, la proponete a qualcuno che vi dice 'Uau bell'idea'? Cinque minuti dopo dite 'Forse ho detto una ca**ta', ma ormai vi siete imbarcati perché dovete fare quella cosa?», chiede il musicista dal suo profilo Instagram.

«La notizia è che probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare Sapore". Ma non finisce qui. "L'idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, con i ballerini, di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo». E già la preoccupazione del marito di Chiara Ferragni è alle stelle. «Perché l'ho fatto? Speriamo che ci ripensino», si augura Fedez, particolarmente soggetto all'ansia da palcoscenico.

Dopo l'ansia, il timore di aver fatto un nuovo spoiler. «Piccolo dubbio, probabilmente quella piccola cosa che vi ho detto di Amici non so se potevo dirla, mi ha fatto venire il dubbio mia moglie, quindi forse non mi chiameranno più. Però era divertente da dirvela». Per sì e per no, Fedez in questi giorni sta collaudando un duetto con la moglie Chiara prendendo spunto da una scena di Friends. Con un po' di pratica potrebbe diventare il balletto ufficiale di Sapore.

