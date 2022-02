FantaAmici 2022, arriva il gioco che ha trionfato anche a Sanremo: ecco le regole

Dopo il FantaSanremo arriva anche il FantaAmici 2022. Il gioco che ha letteralmente travolto il Festival e i suoi partecipanti sta per partire e appassionare tutti i fan del talent che ormai si avvicina sempre di più al Serale. Lo scopo del gioco è quello di creare una propria squadra personale fatta di 5 allievi e 1 professore.

FantaAmici dopo il FantaSanremo

Come è accaduto per il FantaSanremo, anche per il FantaAmici si hanno a disposizione delle monete e si accumulano punti che verranno assegnati in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in squadra. Basta collegarsi al sito web www.fantaamici.it, o ai canali social.

Come annunciato sui social, il gioco partirà ufficialmente domenica 22 febbraio. Ogni utente potrà creare la propria squadra e seguire le classifiche. C'è anche la possibilità di partecipare al mini gioco su Twitter che premia il meme/post che riceverà il maggior numero di like. Per partecipare occorre soltanto aggiungere l’hashtag #FantaAmici al tweet, mentre per riscattare i punti bonus, il vincitore riceverà un ticket da inserire nell’app.

