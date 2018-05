Einar sorpresa al bacio, entra Valentina la sua fidanzata

Belen Rodriguez imita l'ex rivale Emma Marrone: «Io non cammino così», poi il duetto

Amici 17, cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il Volo ospiti della sesta puntata

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La secondo prova divede Irama contro. Al termine delle esibizioni Irama resta sul paco accanto a MariaLa conduttrice rivela al pubblico che il cantante dei blu quando sta in casetta scrive allae legge qualche pezzo.Einar è davvero imbarazzato: "Da oggi, non scrivo più!", dice mentre va a posto. A questo punto la De Filippi annuncia che ci sarà una puntata in più e un ripescaggio di una ballerina che fa il suo ingresso nella scuola. In realtà si tratta di Valentina,la fidanzata di Einar che, nonostante sia incappucciata e vestita con la tutina di "Amici", la riconosce subito e corre da lei ad abbracciarla e baciarla commuovendosi.