Amici, la chemio non ferma Cassandra: provino via Skype dall'ospedale

La sua voce incanta, la sua storia commuove arrivando a strappare anche qualche lacrima. Così da qualche giorno Cassandra , 21enne napoletana di, imperversa sulla Rete grazie a un video che la riprende mentre da un letto dell’ ospedale Cardarelli di Napoli canta un brano diUn filmato che in tre minuti racconta il bello e il brutto della sua giovane vita: la sua grande passione per la musica, che coltiva da una decina d’anni, la voglia di emergere come interprete, ma anche. Uno stop solo temporaneo.«Tutto è iniziato a gennaio, quando mi sono accorta di avere– racconta la ragazza –. All'inizio non ho ci ho dato molto peso, finché non ha raggiunto delle dimensioni notevoli, perciò mi sono rivolta al medico. Siamo andati più a fondo, eseguendo vari esami clinici che purtroppo hanno dato l’esito più malaugurato:». Una diagnosi pesante che nel giro di qualche giorno devia di netto la traiettoria della sua esistenza: «Ho iniziato subito con i ricoveri e con i cicli di chemioterapia – ricorda Cassandra –. All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto davvero ad affrontare un percorso di cura del genere che ti scombussola la vita».Ma la ragazza cerca comunque di tenere duro e non abbattersi: «Sono sempre stata una persona tosta, allegra ed estroversa – spiega –. Perciò anche in questa situazione ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene: i miei genitori, mio fratello e il mio ragazzo che non mi hanno lasciata mai sola». Poi lei ha un’arma in più per tirarsi su il morale: «I ricoveri per questi cicli di chemioterapia sono molto lunghi,. E così ho ripreso a cantare , un po’ per me stessa e un po’ anche per le mie vicine di letto e di stanza con cui ho avuto un rapporto bellissimo».Il morale, però, le finisce di nuovo sotto i tacchi quando le arriva quella che avrebbe dovuto essere una bella notizia: «Mesi prima mi ero candidata per un provino ad Amici e mi è arrivata la convocazione, fissata per il 3 luglio, proprio durante l’ultimo ricovero – racconta –. Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute». Così Cassandra si sfoga con un’infermiera: «Devo dire che ho legato molto con tutta l’equipe medica e infermieristica, persone che mi hanno sostenuto tanto anche quando gli effetti della chemioterapia si facevano sentire – dice –. In particolare, c’è questa infermiera che mi chiede spesso di cantare e cui quel giorno raccontai il motivo per cui ero triste». Ed è a lei che viene l’idea di pubblicare un video della giovane cantante: «Prima che mi dimettessero, dopo l’ultimo ricovero, mi ha chiesto di poter riprendermi mentre cantavo e io ho accettato, anche se un po’ mi vergognavo – confessa Cassandra –. E, superando ogni nostra aspettativa».Nel frattempo s’è fatta di nuovo viva: «Mi hanno convocato un’altra volta, ma gli ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e». Così la prossima settimana sarà cruciale per la vita di Cassandra: «Innanzitutto, ho dei controlli per capire a che punto è la malattia, poi ho la possibilità di far sentire la mia voce ai redattori del programma di Maria De Filippi . Perciò, incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene, magari sarà la mia ripartenza».