Maria De Filippi racconta il suo sogno a Verissimo: «Ad Amici ho un mio preferito»

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nello speciale chededica adc'è spazio per tutti i ragazzi rimasti in gara e per le loro esibizioni.presentano le due squadre, la bianca e la blu, e raccontano aneddoti relativi al percorso di ogni artista.La conduttrice spiega, in particolare, che quando ha conosciuto il rapper Biondo è rimasta colpita dal suo modo di fare. «Quando mi ha detto che il padre lavorava in Rai, mi è preso un colpo. GHli ho chiesto chi fosse e se c'era la possibilità che lo conoscessi, ma lui non sapeva bene cosa facesse e a quali programmi lavorasse. Ho conosciuto il papà che davanti a me gli ha spiegato che lavoro facesse».C'è tempo anche per mandare in onda il video dell'aspirante cantante, che da giovanissimo cercava di fare lo chef.Questa sera andrà in onda una nuova puntata del talent. Siamo quasi agli sgoccioli e presto verrà decretato il vincitore.