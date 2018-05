Amici 17, cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il Volo ospiti della sesta puntata​

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima l'incontro con gli ex, orasembra divertirsi molto nel creare situazioni imbarazzati alla sua pupillache in questa sesta puntata dila prende come sempre con estrema ironia: "Maria la tocchi sempre piano tu".Nella sfida con il lip sync Belen deve imitare Emma Marrone e cantare sulle note di "Amami". belen non si tira indietro, indossa la parrucca, Emma ride. "Il labiale era perfetto - dice la Marrone - solo che io non cammino così tanto da figa" , "Io vorrei avere la tua voce", le fa eco Belen.Ma la De Filippi non è molto soddisfatta: "Belen devi ripetere la prova, perchè ti è caduta la parrucca", riparte la musica, Emma raggiunge la showgirl argentina sul palco e si esibiscono insieme. Segno che i dissapori sono ormai alle spalle.