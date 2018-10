Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da "potrebbe approdare al serale di "". Asia, come riportato da Leggo.it, ha abbandonato la poltrona di giudice del talent di casa Sky a fianco di Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli (per fare spazio a Lodo Guenzi) a seguito delle scandalo legate alle dichiarazioni dell’attore Jimmy Bennett.Il bilancio della sua apparizione a "XFactor" è comunque molto positivo e l’esperienza sembra sia valsa l’attenzione di Maria De Filippi che la vorrebbe ad "Amici".Le trattative del passaggio da talent Sky a talent Mediaset sarebbero in corso: "Asia Argento – fa sapere “Diva e donna” - a chi le chiedeva come si sentisse ora che a X Factor sulla sua poltrona siede Lodo Guenzi, ha ammesso "Mi sento tradita. Sento l'ingiustizia. Ma quando si soffrono le ingiustizie, qualcosa di buono dovrà uscirne.Sicuramente". Detto fatto? La regina dei talent show Maria De Filippi avrebbe infatti già pronta una poltrona nel serale di Amici per l'attrice, che era stata accusata di molestie dal giovane attore americano Jimmy Bennett, Le trattative sarebbero in corso. Anche Mara Maionchi e Morgan, in passato, sono approdati a casa dì Maria dopo aver lasciato Sky".