Antonino Spadaccino da Amici a X Factor UK, Emma Marrone fa il tifo per lui- Video

è stato uno dei vincitori dinel 2004, quando il format dialla quarta edizione, non era come lo conosciamo adesso. Antonino, pupillo diè stato definito spesso come una delle più belle voci maschili in circolazione, eppure in Italia non ha mai sfondato davvero, per questo motivo ha deciso di tentare la fortuna partecipando aAntonino si è esibito davanti ai quattro giudici del programma inglese: Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams e Louis Tomlinson, cantando “Say something” di Justin Timberlake, ottenendo una standing ovation da tutti e 4 i giudici e in particolare di Robbie Williams e Louis Tomlinson. Ed ecco anche svelato perchè qualche giorno fa Emma Marrone ha postato su Instagram una foto che li ritrae insieme a Londra felici. Il video del provino di Antonino è stato pubblicato da una fan su twitter che stava assistendo alle esibizioni.