Amici Vip, Laura Torrisi e Marisa Laurito nel cast. Michelle Hunziker al timone del programma

Sabato 24 Agosto 2019, 17:04

p sembra essere confermato. Il nuovo programma firmato Maria De Filippi avrà come conduttrice Michelle Hunziker e vedrà gareggiare e sfidarsi in canto e ballo artisti già noti al mondo dello spettacolo. Il programma seguirà laanche se ci saranno sicuramente delle differenze che si scopriranno strada facendo.Tra i vari rumors, pare che ci saranno 6 puntate su Canale 5, presumibilmente a fine Settembre in modo da dare spazio a Novembre al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tra i nomi spunta quello di Pamela Camassa, Miss Mondo che ha partecipato allo show di Carlo Conti "I raccomandati", nota anche per la sua relazione ormai decennale con Filippo Bisciglia. Parte del cast potrebbero essere anche Laura Torrisi e Marisa Laurito.Ci sono ancora altri nomi, ma non sembrano essere molto probabili.