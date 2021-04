Amici , Tommaso Stanzani torna nel programma dopo le proteste social? «Sarà di nuovo nel cast». A poche settimane dall'eliminazione inaspettata del ballerino dal talent condotto da Maria De Filippi, arriva una clamorosa indiscrezione. Il pattinatore sarebbe pronto a tornare nel cast del programma. A lanciare il rumor, il settimanale Vero. Ma andiamo con ordine.

L'eliminazione di Tommaso Stanzani ha fatto scoppiare una polemica social. Il ragazzo, infatti, era considerato da tanti una delle promesse di quest'edizione. Nel mirino dei follower, la giuria (formata da Stefano De Martino, Emanuele di Savoia e Stash) rea, secondo i fan, di aver favorito allievi meno preparati rispetto a lui. E dopo giorni di polemiche, arriva l'indiscrezione.

Come riporta il settimanale Vero, il prossimo anno Tommaso Stanzani potrebbe tornare a far parte del cast di Amici. «Per lui dovrebbe essere già pronto un posto nel cast della prossima edizione», ma non è ancora dato sapere con quale ruolo. In ogni caso, una buona notizia per tutti i fan del programma.

