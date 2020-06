Amici Speciali, Sabrina Ferilli e J-Ax a favore dei lavoratori dello spettacolo: «Evidentemente non c’è la volontà»

Leggo.it

J-Ax

Amici Speciali

Venerdì 5 Giugno 2020

. “Una voglia assurda” èha presentato durante lache stiamo seguendo in, ma a catalizzare l'attenzione è l'appello fatto al governo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.«Ho sentito pochi appelli da parte di miei colleghi, faccio un appello al governo di non dimenticare la categoria. E' assurdo che lo faccia io che sono big ma qui si tratta di salvare un settore e dei lavoratori che non vedono un euro da mesi, rappresento loro in questo momento, ci sentiamo un po' dimenticati». Così, tra i settori più colpiti a causa dell'poichè uno degli ultimi a ripartire. «Non possiamo passare solo per quelli che fanno divertire - prosegue Ax nel suo messaggio al Governo - ci vorrebbe un po' più di attenzione, smettiamola di dire che va tutto bene, ci vuole sostegno». Al suo appello si uniscono anche Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli che sottolinea: «In realtà gli appelli sono stati fatti, ma eBisogna farsi sentire di più».