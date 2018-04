Amici 17, diretta prima puntata: Laura Pausini si esibisce i Bianchi e i Blu

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci siamo la grande attesa per l’esordio in prima serata deldel talent showgiunto alla sua 17esima edizione è terminata. Su Leggo.it la diretta della prima puntataGiudica solo il televoto è squadra bianca contro squadra blu. Quando la squadra vince, l'altra va interamente in eliminazione.Prima prova: Irama contro MatteoLa prima fase consiste in un'esibizione corale alla fine della quale i professori si esprimeranno.Iniziano i bianchi con loro c'è Laura Pausini.Valentina passaEmma passaLuca passaIrama passaZic passaDaniele non passa e va in zona rischioFilippo non passa e va in zona rischioE'il turno dei Blu. Anche qui esibizione corale con Laura Pausini.Salgono sul secondo palco: Biondo, Matteo, Carmen, Einar, Bryan e Lauren​Sephora non passa, a fermarla è Garrison."Amici è cambiato in po', abbiamo rimesso i ragazzi al centro" apre così Maria De Filippi questa edizione completamente aggiornata di Amici.14 allievi in gara per la vittoria, due squadre:Emma, Irama e Zic cantanti; Daniele, Filippo, Luca e Valentina ballerini.Biondo, Carmen, Einar e Matteo cantanti, Bryan, Lauren e Sephora ballerini.la Commissione interna formata dai professori della scuola, il televoto e la Commissione esterna composta daSul palco la comicità e la satira sono affidate all’amatissima attrice e conduttrice tv Geppi Cucciari.Per questo primo appuntamento tre grandi ospiti musicali:Un’edizione rinnovata da Maria De Filippi, che si pone l’obiettivo di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento.Un’edizione dove sono presenti Tutti i colori del Talento dove le diversità sono un valore aggiunto dove i ragazzi provenienti da Paesi e culture diverse si ritrovano a vivere e condividere la stessa passione: per la musica, per il ballo, per l’arte. Ognuno di loro porta una tonalità di colore diversa e unica e a vincere sarà il talento, la passione, la disciplina l’impegno ma e soprattutto la loro attitude e la capacità di trasmettere il loro mondo interiore e i loro stati d’animo.