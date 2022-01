Amici, scoppia un focolaio di positivi al Covid: salta la puntata in studio. Ecco cosa andrà in onda

"Amici di Maria De Filippi" in difficoltà dopo che alcuni membri del cast sono risultati positivi al Covid. La puntata di domenica 30 gennaio del talent non andrà in onda a causa della accertata positività di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. Al posto della puntata, la cui registrazione è saltata, verrà trasmesso uno speciale realizzato con un montaggio ad hoc, ma senza alcuna presenza in studio.

Leggi anche > Nozze reali, la figlia del sultano del Brunei sposa un impiegato: festa da mille e una notte per una settimana

Amici, salta la puntata

La produzione ha deciso di annullare la registrazione per evitare il rischio di contagio per tutti coloro che lavorano nel programma, che adotta comunque misure rigorose per le quali i professionisti lavorano a distanza e provano lontani da tutti, messi in sicurezza e separati dal plexiglass. La produzione, appresa la positività dei ballerini, ha preso dunque immediate precauzioni per evitare di creare un focolaio all'interno del cast.

Amici, la positività dei ballerini

«Eccomi qui, come ben sapete sono a casa da qualche giorno (parecchi) a causa del Covid quindi non sono a lavoro da un po’. Oggi però è andata in onda questa mia coreografia che spero vi sia piaciuta. A me molto. Spero di essere presto negativo», ha scritto uno dei ballerini del programma, Andreas Muller, su Instagram. Il protocollo ha reso necessario mandare in onda uno speciale senza la presenza in studio. Gli allievi, si rende noto, sono comunque al sicuro nella loro bolla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA