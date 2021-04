Amici, Rudy Zerbi a Verissimo: «Tra me e Alessandra Celentano c'è passione carnale, con Arisa è diverso...»

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ospiti di Verissimo e si collegano con Silvia Toffanin per ripercorrere la loro avventura ad Amici. «Noi stiamo sempre bene, siamo tranquilli. Durante la settimana studiamo e ci prepariamo... Non è che vogliamo vincere, vinceremo. Siamo agguerriti». Zerbi ha anche scherzato sul suo rapporto con la sua compagna di squadra Alessandra Celentano: «Stando vicino finalmente alla maestra – perché la devi chiamare così, sai? Se no storce il naso – devo affinare le mie doti di strategia e didattica, perché lei ne sa tanto».

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a Verissimo

Il discografico ha poi aggiunto sul suo approccio al programma e ai ragazzi: «Cantare bene è importante, ma anche seguire le regole. Poi io non sopporto le fotocopie, mi frega poco di chi canta benissimo, ma chi ci mette anima e cuore tra le corde vocali». Non sono mancate battute su Arisa: «Il mio cuore è diviso in due. C’è un amore artistico e umano con Arisa, uno più carnale con Alessandra».

