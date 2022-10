Amici, scatta il bacio tra Niveo e Rita. La Celentano richiama la ballerina: «Continua così e vai a casa»

Tra i banchi di Amici è nato il primo amore di questa nuova edizione. Nell'ultimo daytime mandato in onda Niveo e Rita sono stati ripresi dalle telecamere mentre si scambiano un tenero bacio, il primo dopo aver mostrato sin dall'inizio un feeling particolare.

La scena è stata però interrotta dall'intervento della maestra Alessandra Celentano che ha sentito l'esigenza di richiamare la ballerina, minacciandola di mandarla a casa... Ma cosa è successo?

Cosa è successo

Da giorni ormai sui social si vociferava di un imminente avvicinamento tra Niveo e Rita, e i primi fan della coppia sono stati accontentati con un bacio mostrato nel daytime, che conferma così la nascita della prima coppia di quest'anno del talent show. Rita, prevenuta nei confronti del ragazzo, non è riuscita a trattenersi. I due si sono dati un appuntamento notturno e tra abbracci e carezze è scattata la scintilla.

Ad Alessandra Celentano però l'atteggiamento della ballerina non è andato giù, motivo per il quale l'ha convocata in studio mostrandole una serie di clip di esibizioni eseguite, in cui l'allieva appare «statica» e sempre con «la stessa espressione».

«Rita c’è un problema grosso, Se non vedo progressi te ne vai a casa. E se te ne vai è perché l’ho deciso io, non gli altri professori», ha esordito la Celentano, spronandola a fare di più.

Poi ha tirato in ballo il flirt con Niveo: «Io ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo. Non dico che non devi socializzare, però neanche vederti sempre così». L'allieva, a quel punto, è scoppiata in lacrime e ha replicato: «Sì devo assolutamente trovare la chiave giusta, so che può essere un mio grande punto a sfavore. Voglio riuscirci a tutti i costi».

