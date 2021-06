Amici, la nuova vita di Martina Stavolo: cosa fa oggi la cantante del talent di Maria De Filippi

Una nuova vita per Martina Stavolo, ex cantante di “Amici”. Martina Stavolo è stata una delle protagoniste dell’ottava edizione di “Amici”, vinta poi da Emma Marrone, ma dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi ha deciso di cambiare radicalmente vita.

Martina Stavolo (Instagram)

Amici, la nuova vita di Martina Stavolo

Martina Stavolo ad “Amici” si era classificata settima e ormai si era aperta una carriera da cantante. Il mondo dello spettacolo però non faceva per lei ed ha deciso di modificare radicalmente i sui progetti: “Penso che nella vita si può cambiare – ha spiegato in un’intervista a “Fanpage.it - A me è successo di potermi reinventare. Naturalmente avevo paura di deludere le aspettative degli altri. Anche perché quando le persone ti conoscono in un certo modo, è difficile uscire da certi schemi. Però si può fare e a me non andava di rimanere ancorata per tutta la vita a un’esperienza. Per fortuna è stato possibile. Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle”.

Martina Stavolo è tornata sui libri e ha ripreso gli studi di psicologia, interrotti per il suo impegno ad “Amici”: “Non avevo un mio equilibrio, anche perché è un mondo dove non puoi fare tutto quello che vuoi fare realmente. Così un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: “Questo mondo non fa per me. È troppo faticoso”. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica”.

L’esperienza di Martina Stavolo nella scuola di Maria De Filippi sarà però indimenticabile: “Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con settantamila persone. E settantamila persone che cantano la tua canzone non te le scordi”.

