Amici, Leonardo Lamacchia confessa: «Per anni ho nascosto la mia omosessualità, ora sono un uomo libero e ringrazio i miei genitori»

Leonardo Lamacchia dopo la sua partecipazione ad Amici viene intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Spiega come è tornare alla vita di tutti i giorni e confessa di essersi sentito stralunato e di aver avuto difficoltà in un primo momento dopo il turbine di emozione derivato dal programma.

Leggi anche > Aurora Ramazzotti contro Pio e Amedeo: «Le parole fanno male»

Leonardo confessa di non voler tornare alla vita di prima: «Devo dire che non era butta la mia vita, ma era complessa, ho dovuto fare molti lavori per stare a Milano, prima del Covid mi hanno anche licenziato dal mio lavoro di commesso. Ho dovuto chiedere aiuto ai miei genitori, a cui devo molto perché mi hanno permesso e mi permettono di continuare a vivere il sogno che ho».

Nel 2017 Leonardo ha partecipato a Sanremo, dove è arrivato a quarto posto delle nuove proposte. Da quel momento è iniziato un momento di crisi, in cui ha smesso di scrivere canzoni, ma poi è tornato e con Amici ha avuto la possibilità di mostrarsi: «Dopo 3 anni di silenzio mi è stata data la possibilità di dire quello che volevo, ammetto di aver pensato di lasciare perdere».

Racconta il suo passato e la sua lotta al sovrappeso: «Quei chili, oltre 100, me li sento ancora addosso. Quelli rappresentano il timore che ancora non va via». Il cantante spiega anche la difficoltà del confessare ai genitori della sua omosessualità: «Inizialmente ho pensato che non fosse importante, poi è scattata la voglia di voler essere me stesso. Mi è capitato di raccontare loro delle bugie, poi un giorno in modo molto naturale l'ho detto prima a mia mamma e poi a mio papà perché, come dovrebbero fare tutti i genitori, hanno accolto tutto me stesso e io per questo li ringrazio». Ammette poi di essere innamorato ormai da diverso tempo e non nasconde l'emozione dell'averlo riabbracciato dopo Amici

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA