Amici, Gaia Gozzi positiva al Covid: «Non sottovalutatelo!»

Gaia Gozzi positiva al Covid. La vincitrice di "Amici" Gaia Gozzi ha fatto sapere via social di essere affetta dal coronavirus dopo un tampone di controllo: «Non prendete sottogamba la situazione attuale – ha spiegato - e proteggetevi».





Gaia Gozzi (Instagram)

Amici, Gaia Gozzi positiva al Covid

Gaia Gozzi positiva la Covid. La vincitrice della diciannovesima edizione di “Amici”, dopo un tampone di controllo, ha dato l'annuncio dalle stories di Instagram dopo un tampone: «Sono risultata positiva - ha fatto sapere con un post sul social - dopo l’ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un pò di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata».

Gaia Gozzi (Instagram)

Ora Gaia Gozzi è in quarantena: «Cercherò di sfruttare il tempo in quarantena per riposarmi, ringraziare per tutto ciò che la vita ogni giorno mi da, anche nei momenti più complessi, scriverò, mediterò e pregherò per tutti affinché questo virus non metta in pericolo altre vite e ci lasci definitivamente andare avanti con i nostri percorsi. Ricordiamoci che non siamo mai soli e che le nostre azioni si ripercuotono a catena anche sugli altri, da chi amiamo a chi manco conosciamo. Nel bene e nel male. Vi amo e vi sento».

