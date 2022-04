Amici, Crytical dopo l’eliminazione: «Nel talent ho trovato il fratello che non ho mai avuto»

Crytical dopo l’eliminazione di “Amici” è pronto aprire i concerti dei The Kolors. In attesa dell’impegno sul palco, ospite di “Verissimo”, ha parlato della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi.

Amici, Crytical dopo l’eliminazione

Crytical, al secolo Francesco Paone, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici e dopo la sua eliminazione il giudice Stash gli ha chiesto di aprire i concerti dei Kolors. L’esperienza nel talent l’ha portato a fare conoscenze importanti: «Luigi – ha confidato ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canel 5 - gliel’ho anche detto, è il fratello che non ho mai avuto. Luigi oltre a essere una fonte d’ispirazione per la musica, in tutto il mio percorso ad Amici è sempre stata la persona che è rimasta lì con me, qualsiasi cosa succedeva, rimaneva sempre lì con me».

L’artista ha spiegato anche spiegato il suo nome d’arte: «Un mix di cose. In primis sono una persona molto molto molto autocritica, credo che mettersi sempre in discussione sia un punto fondamentale per andare avanti. Poi ho voluto aggiungere la y perché sono una persona molto sensibile, quando sono a contatto con quello che amo fare, mi capita di essere emozionato».

