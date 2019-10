Amici Celebrities, semifinale: Laura Torrisi eliminata, pubblico su tutte le furie

di Ida Di Grazia

Amici Celebrities

Laura Torrisi

#AmiciCelebrities accendo la tele e vedo Laura Torrisi eliminata e Ciro ed Emanuele ancora dentro pic.twitter.com/rMCqdP59Kl — demmy (@michisinger) October 16, 2019

Scioccata per l'eliminazione di Laura Torrisi. Perdere contro Ciro Ferrara poi. Cambio canale. #AmiciCelebrities pic.twitter.com/xfRpUJRElk — ISIDE (@IsideIside120) October 16, 2019

Emanuele Filiberto di Savoia e Firo Ferrara ancora in gioco mentre Laura Torrisi fuori.. #amici #amicicelebrities pic.twitter.com/aXGDLjqB5p — Simone Boni (@jesuisboni_) October 16, 2019

Ma come fate a tenere in gara per la finale Ciro Ferrara e eliminare una voce come Laura Torrisi?? COME #AmiciCelebrities pic.twitter.com/G524Ze7wOG — Grazia (@Tucanina22) October 16, 2019

SCANDALOSO…..

Laura Torrisi, che ha fatto emozionare tutti e ha tirato fuori una gran voce nonostante non sia una cantante, eliminata.

Ancora in gara i NON cantanti Emanuele Filiberto e Ciro Ferrara

Ripeto: SCANDALOSO!!#AmiciCelebrities — LA GEOGRAFIA DEL MIO CAMMINO (@BALDINIPAOLA) October 16, 2019

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 23:59

